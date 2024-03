Ambulatorio temporaneo a Castelraimondo per far fronte al pensionamento di un medico di base. Il servizio è affidato alla dottoressa Martina Medei e si trova via Strada Camerte, 1. È aperto il lunedì (16-19), il mercoledì (9-12) e il venerdì (16-19). Il servizio è stato prolungato anche per tutto il mese di aprile. «Tuttavia si stanno riscontrando dei disagi causati dall’elevato numero di pazienti e dal ristretto orario di apertura dell’ambulatorio – dice il Comune -. L’amministrazione in questi giorni si sta adoperando per risolvere tali problematiche con colloqui con l’Ast di Macerata mirati al celere ripristino di una situazione di normalità per la cittadinanza».