«I fatti di via Roma sono un episodio isolato che ha visto l’immediata reazione delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e identificato, a stretto giro, le persone coinvolte».

A dirlo sono il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna i quali esprimono il loro grazie alle forze dell’ordine «per il tempestivo intervento e, nel particolare, ai carabinieri della Compagnia di Macerata, al Nucleo radiomobile, al Nucleo operativo e alla polizia di Macerata».

Il riferimento è alla guerriglia che si è scatenata nella notte tra sabato e domenica in via Roma a Macerata e per la quale sette egiziani, muratori, che hanno tra i 20 e i 34 anni sono stati denunciati per rissa. Alcuni di loro dovranno anche rispondere di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e di lesioni personali.

Sindaco e assessore sottolineano: «Ciò che è avvenuto ha interessato una delle arterie principali della città e ha visto protagoniste diverse persone – che sono state denunciate e per le quali sono state chieste ulteriori misure preventive – che, secondo quanto finora emerso dalle indagini, si sono scontrate per un regolamento di conti relativo a questioni lavorative. Nelle sue prerogative l’amministrazione comunale sta investendo importanti risorse sulla sicurezza urbana integrata e Macerata, grazie a un’azione sinergica e costante tra istituzioni, è una città molto più sicura rispetto al passato e rassicuriamo i maceratesi sul fatto che, quotidianamente, vengono svolti e continueranno a essere effettuati controlli mirati e indagini ad hoc sulle questioni più delicate e che meritano di essere attenzionate per garantire il benessere e la sicurezza di tutta la comunità».