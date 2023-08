Denunciati i due giovani che ieri sono finiti in ospedale: uno ferito alla testa con un machete e l’altro ferito, sempre al capo, con una bastonata. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Macerata e i due giovani, che hanno entrambi sui vent’anni, sono nordafricani e lavorano come muratori, dovranno rispondere di aver partecipato alla rissa ai Giardini Diaz e di lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Questo il primo input dato alle indagini dai carabinieri della Compagnia di Macerata che stanno ricostruendo quello che è accaduto ieri in città.

I due feriti (uno portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, l’altro al pronto soccorso di Macerata) sono stati sentiti per comprendere quello che era accaduto. Le indagini hanno intanto consentito di denunciare entrambi per aver partecipato alla rissa. Ma l’inchiesta ha ancora molto da dire. I carabinieri stanno cercando di identificare chi c’era oltre ai due feriti ai Giardini Diaz e ha preso parte alla rissa che poi ha avuto una appendice al bus terminal di piazza Pizzarello dove uno dei giovani si è rifugiato nel bar e lì è stato raggiunto da due persone che dopo averlo inseguito l’hanno colpito alla testa con un bastone. Il quadro di quanto successo resta da delineare oltre che per capire chi sono gli altri che hanno preso parte alla rissa anche per comprendere i motivi che sono alla base di quanto accaduto ieri pomeriggio. I due feriti non sono in pericolo di vita e non sono in condizioni gravi.

(Gian. Gin.)