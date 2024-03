Armati di spranghe e bastoni si affrontano in mezzo alla strada, lungo via Roma a Macerata. Feriti e auto danneggiate intorno all’1 di questa notte. Carabinieri, polizia e diverse ambulanze del 118 sono intervenuti sul posto dopo le chiamate di soccorso lanciate da chi vive nella zona e ha assistito ad una preoccupante scena di violenza tra almeno dieci-quindici persone che si sono picchiate tra il bar Nino e la rotatoria in fondo a via Roma (quella delle ex Casermette).

C’erano persone armate di bastoni, altre che impugnavano spranghe e oggetti metallici e con questi alcuni di loro si sono picchiati. Qualcuno ha fatto dei video in cui si vede l’esplosione di violenza e si nota anche persone incappucciate. Non è chiaro il motivo per cui si sia scatenata la rissa in mezzo alla strada. Le forze dell’ordine dovranno sentire i testimoni per ricostruire quello che è accaduto sotto gli occhi di residenti, passanti, automobilisti spaventanti per le scene a cui hanno assistito. L’episodio è durato qualche minuto poi sono spariti quasi tutti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Quasi tutti perché quattro persone, tutte straniere (si tratterebbe di egiziani) sono state trovate sul posto e sono state portate in per accertamenti. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

(Servizio in aggiornamento)