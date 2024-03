Due video in sequenza della maxi rissa in via Roma di questa notte

di Gianluca Ginella

Sono arrivati correndo con in pugno bastoni, mazze e spranghe. Sono sbucati intorno a mezzanotte e mezza in via Roma, a Macerata, vicino al bar Nino per poi iniziare a picchiarsi e a colpire anche auto e vetrate. Il motivo potrebbe essere legato a screzi per il lavoro. Una notte di violenza su cui sono in corso le indagini, serrate, dei carabinieri della Compagnia di Macerata che questa notte sono intervenuti in forze in via Roma.

In base alle immagini dei video realizzati da chi si trovava in via Roma a quell’ora sarebbero coinvolte tra le 15 e le 20 persone, si tratterebbe di due gruppi di magrebini, ci sono di certo degli egiziani (che hanno fatto ricorso alle cure in pronto soccorso dove sono andate quattro persone soccorse dal 118, non gravi). Dai video si vedono diverse persone armate di spranghe e di bastoni che si affrontano all’altezza della rotatoria vicino alle ex Casermette e da lì tornano poi verso il bar Nino (che a quell’ora stava chiudendo) dove sono state danneggiate delle vetture. I video sono stati acquisiti dai carabinieri (che invitano chiunque abbia fatto riprese a metterle a disposizione per le indagini) e che serviranno per identificare i presenti.

Un po’ come era accaduto il 22 agosto scorso tra i Giardini Diaz e il bus terminal di Macerata quando c’era stata una guerriglia tra muratori nordafricani (tutte le persone erano poi state identificate dai carabinieri). Le indagini sono in corso e una delle verifiche sarà proprio quella di stabilire se chi era presente alla guerriglia ai Giardini Diaz abbia partecipato anche alla violenza scoppiata questa notte).

Volti insanguinati, urla, fughe e per fortuna nessun ferito grave questa notte. A terra i carabinieri hanno trovato bastoni e mazze che sono stati sequestrati. In mattinata i militari hanno svolto ulteriori sopralluoghi. Resta da capire il motivo di questa violenza, una sorta di regolamento di conti. Una ipotesi che è al vaglio degli inquirenti è che tutto sia nato da pregressi contrasti legati al lavoro.

I militari dovranno inoltre stabilire chi di questo gruppo di persone armate e incappucciate abbia preso parte alla rissa e chi ne sia stato mero spettatore. Ma questa sarà una fase ulteriore, il primo punto è identificare tutti i partecipanti che questa notte non sono rimasti certo ad attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti con diverse auto sul posto (in supporto è arrivata anche la polizia) hanno trovato solo qualcuno ferito: quattro persone di certo perché sono state portate in pronto soccorso per accertamenti.