MOGLIANO - I carabinieri hanno individuato, grazie ai video delle telecamere, le persone coinvolte. Sono tutti di nazionalità egiziana

Una accesa concorrenza per la gestione delle aree di lavoro. E’ questa la motivazione che ha scatenato la rissa tra soci e lavoratori di due aziende edili del Maceratese il 17 marzo a Mogliano. I due gruppi si sono dati appuntamento armati di bastoni e sassi e la situazione è degenerata. Sono 13 gli uomini denunciati per rissa aggravata. Tutti di nazionalità egiziana.

I militari della locale stazione dei carabinieri hanno analizzato tutti i filmati raccolti, sia di quelli di alcuni testimoni oculari che di quelli estrapolati dall’impianto pubblico di video sorveglianza. Sono risaliti così all’identità degli uomini coinvolti nella rissa, alcuni residenti a Mogliano ed altri, appartenenti al gruppo contendente, che abitano invece a Macerata.

Tutti sono soci, operai e lavoratori di due aziende edili distinte. Le indagini hanno confermato, come emerso in un primo momento, che la rissa è scaturita da motivi legati a pregresse diatribe sorte tra le due ditte e sfociate nella concorrenza per le zone di lavoro.