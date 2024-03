Una Passione per certi aspetti “epica”. La ventesima edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura, sarà ricordata per l’altissimo numero di figuranti-narratori, ben 220 e per le forti raffiche di vento che non hanno scoraggiato figuranti e pubblico a restare “ancorati” alla Sacra Rappresentazione fino al termine dell’evento.

Promossa dall’Associazione Don Primo Minnoni, la manifestazione è un grande esempio di volontariato, capace di coinvolgere molte associazioni locali, comitati di contrada e quartiere, persone che danno un aiuto anche nella parte logistica.

Sono stati 25 i camminatori del Cai di San Severino che hanno percorso a piedi il tragitto tra le campagne che dividono San Severino da Tolentino, rinnovando un gesto simbolico di vicinanza, per confermare quanto la Sacra Rappresentazione sia patrimonio collettivo capace di unire.

Sabato 23 marzo, tra il pubblico proveniente da numerosi comuni, presente anche Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, che ha voluto evidenziare come sia importante tornare a riscoprire la fede del popolo. Infatti la particolarità di questo tipo di rappresentazioni popolari sta proprio nella convinta partecipazione dei figuranti-narratori (termine coniato dalla regista Ada Borgiani) che, non essendo attori, riescono a donare una partecipazione intima, molto personale e coinvolgente.

Questo racconto dal vivo, misto di arte e fede, grazie ad una sapiente regia, alle musiche, alle voci recitanti e a tutti quegli elementi importanti che concorrono alla rappresentazione. scenica, è molto apprezzato da diverse persone anche per le intense emozioni che riesce a suscitare. “Una storia che appassiona ed emoziona ognuno a suo modo, chi in maniera spirituale, chi rapita dalla storia, chi dalle suggestioni della natura” come ha dichiarato il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi al termine della rievocazione.

Quest’anno gli eventi in cartellone, hanno goduto anche del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche.