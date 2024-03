“Il soccorso: disabilità e prevenzione dello stress”. E’ il seminario formativo rivolto ai vigili del fuoco del comando provinciale che si è svolto ieri nel distaccamento di Tolentino.

Durante il seminario, presentato dal comandante provinciale Mauro Caprarelli, alla presenza di Attilio Langiano, medico responsabile del Servizio sanitario della direzione regionale dei vigili del fuoco, è stato trattato il tema “Le persone anziane con alterazioni cognitive, come intervenire nelle emergenze” a cura di Manuela Berardinelli, presidente dell’associazione Alzheimer Uniti Italia e si Susanna Cipollari, neuropsicologa coordinatrice della stessa associazione. Nella seconda parte del seminario è stato trattato il tema “Lo stress e, in particolare, lo stress post-traumatico” a cura di Micheli Cesare, esperto del settore. Il comandante Caprarelli, al termine del seminario, ha ringraziato i relatori che hanno collaborato con il Comando al fine di dare un contributo ed un supporto al personale operativo chiamato ad intervenire in situazioni di emergenza in questo ambito così delicato.