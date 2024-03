Sacra rappresentazione della Passione di Cristo in contrada Bura, la ventesima edizione, che si svolgerà il 23 marzo, è stata presentata nel corso di un evento organizzato dall’associazione Don Primo Minnoni per presentare la ventesima edizione della Sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo.

Il salone delle feste del Circolo cittadino a Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà a Tolentino, nei giorni scorsi ha accolto un incontro molto partecipato. Dopo i saluti del sindaco Mauro Sclavi che ha sottolineato il patrimonio immateriale rappresentato dalla sacra rappresentazione e dopo i saluti del presidente della realtà promotrice della Passione, Giovanni Ciarapica, la regista Ada Borgiani e la voce narrante Saverio Marconi, hanno testimoniato l’importanza di eventi come questo, unici e straordinari non solo perché riescono a catturare la presenza e l’attenzione di oltre 200 figuranti e di un numerosissimo pubblico ma perché sono forma tangibile di rappresentazioni popolari in cui le parole, i gesti misurati e spontanei, seppure guidati dalla regista, l’intima partecipazione vissuta dai figuranti-narratori e trasmessa al pubblico, sono un patrimonio da tramandare alle giovani generazioni.

Il luogo in cui si svolge da 20 anni l’evento, le colline della Bura, riesce a conquistare gli sguardi e a regalare grandi suggestioni anche grazie alla musica, agli abiti sapientemente realizzati, alle scene, alle luci. Durante l’evento di presentazione sono arrivate le parole del presidente di Europassione per l’Italia Flavio Sialino che ha informato i presenti anche sull’iter riferito al progetto Prospettiva Unesco di Europassione, percorso teso al riconoscimento delle sacre rappresentazioni delle Passioni, a patrimonio culturale immateriale Unesco. Altro contributo video è stato portato da don Ariel Veloz, referente dell’Unità pastorale 10 di Tolentino, che ha sottolineato il significato spirituale della Sacra rappresentazione, connubio di arte e fede. Dopo lo spazio dato ad alcuni figuranti, che hanno testimoniato le grandi emozioni che si vivono ed anche l’impegno volontario portato avanti nel tempo, è arrivato il saluto di alcune associazioni che collaborano da anni con la realtà tolentinate come Avis di Tolentino, ospite la presidente Lucia Pistacchi, il Cai di San Severino con il componente Dino Marinelli e Foto club diaframma Zero, rappresentato da Franco Pennesi.

L’assessore al turismo Diego Aloisi ha ricordato gli impegni del Comune nel sostenere la rievocazione, impegno condiviso con i numerosi comuni italiani, uniti insieme nel “patto dei sindaci”, volto al percorso Unesco. La parte finale dell’incontro, presentato dalla giornalista Barbara Olmai, è stata dedicata al ricordo di Fabio Palmieri, instancabile testimone della Passione, grazie agli archivi pieni di foto e video da lui realizzati fin dalla prima edizione. Presenti in sala anche i familiari di Fabio, la moglie Rita, i figli Lucrezia e Giacomo, impegnati nella associazione, la sorella e gli amici che hanno condiviso nel tempo con lui le sue passioni. Su tutti la figlia Lucrezia che da ventenne sta portando avanti l’opera di documentazione del padre.

La ventesima edizione della Sacra rappresentazione della Passione di Cristo in contrada Bura si svolgerà il 23 marzo alle 21,15. Come sempre per raggiungere la contrada nel giorno della rappresentazione, ci saranno le navette che partiranno dall’ex consorzio di Tolentino, dal parcheggio delle Terme Santa Lucia, dalla vecchia strada parallela alle Terme, dalle 20 ogni 15 minuti. Quest’anno è prevista un’unica sosta alle 20,30 anche presso la nuova area sosta Camper in zona Sticchi. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 24 marzo alle 21,15.

Quest’anno gli eventi in cartellone godono anche del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche.Per restare aggiornati è possibile consultare la pagina facebook “Passione di Cristo” e Instagram “Passione di Cristo della Bura di Tolentino”. Per info: associazionedonprimominnoni@gmail.com