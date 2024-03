Master Unicam sul vino

Master sul business del vino a Matelica. È organizzato da Unicam e si intitola “Wine export management”. Servirà a formare professionisti esperti nel marketing, nel sensory and consumer behaviour, nel wine business, che sappiano applicare sistemi di regole cogenti e volontarie nei mercati di riferimento. Oggi la presentazione a Matelica. Il vicesindaco Denis Cingolani: «Questo è un master fortemente voluto dal comune di Matelica, partito nel 2015 con l’impegno dell’allora assessore Potentini che ringrazio per questa sua volontà. Siamo arrivati alla sesta edizione di un master importante per Matelica: in quanto città del Verdicchio non potevamo non sposare questo progetto e quest’anno abbiamo deciso di dare una spinta in più con l’aiuto delle borse di studio. Ci siamo rivolti alla Regione affinché potessimo dare un contributo maggiore a questa iniziativa che noi riteniamo fondamentale per il settore». Un corso molto importante per l’ateneo guidato dal rettore Graziano Leoni: «Questo master è in filiera con i corsi di laurea tradizionali che abbiamo in Unicam – ha spiegato -. Attualità e territorialità: la nostra università fa di queste due voci una delle principali missioni. Il master inoltre è di altissimo livello con docenti importanti che sono delle autorità nei propri settori scientifici». A partire dal direttore Luca Petrelli: «Con questo master tocchiamo diversi ambiti per formare dei profili completi con più abilità per vincere la sfida della concorrenza nei mercati internazionali. Comprendere le aspettative dei consumatori e del mercato oggi è fondamentale». Ad oggi sono stati formati più di 100 professionisti che entro un anno dal termine sono stati tutti occupati in aziende vitivinicole. Dati che confermano l’elevata qualità del piano di studi Unicam che va ad intersecarsi anche con altri corsi, come ad esempio quello di Scienze Gastronomiche diretto da Gianni Sagratini: «Il nostro corso è sicuramente collegato al master. Matelica per noi è un punto di riferimento, è giusto che sia la sede di questo master. Per far sì che i nostri prodotti siano valorizzati nel mondo abbiamo bisogno di giovani e di professionisti». Una direzione intrapresa anche dalla Regione: «Questo master è fondamentale per valorizzare ancora di più l’eccellenza del Verdicchio di Matelica – ha concluso il consigliere Renzo Marinelli -. Saperlo vendere fa la differenza. Unicam in questo caso ci aiuta e la Regione non può che supportare l’iniziativa perché crediamo nei territori e nelle nostre eccellenze».