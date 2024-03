Azione, il partito di Carlo Calenda, ha in programma per venerdì alle 17,30, nella sala riunione dell’Asilo Ricci di Macerata, un convegno sulla gestione dei rifiuti e sul ruolo del Cosmari e dell’Ata. In programma le relazioni di Luca Del Bene, docente della Università Politecnica delle Marche, del commercialista Tommaso Perfetti, dell’ingegnere Andrea Cappello, progettista in materia di igiene ambientale, dell’avvocata Valeria Attili, già membro del Cda del Cosmari. Seguiranno gli interventi del sindaco di Ripe San Ginesio, Paolo Teodori, e dell’assessore al bilancio del Comune di Tolentino Diego Aloisi.

Il segretario provinciale di Azione Massimiliano Fraticelli osserva: «Incontro di particolare interesse per tutti i cittadini, poiché insieme ai relatori, esperti del settore, si metterà in evidenza l’importanza vitale di una corretta gestione dei rifiuti per preservare l’ambiente e la salute pubblica, con la doverosa attenzione alla spesa. Nel nostro territorio, infatti, la questione della gestione dei rifiuti sta diventando sempre più critica ed è quindi essenziale adottare approcci innovativi e sostenibili, all’altezza dei tempi. Il convegno offrirà una base autorevole per discutere le migliori pratiche, le tecnologie emergenti e le politiche pubbliche volte a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, evitando aumenti di costi a carico dei contribuenti. I relatori condivideranno le proprie conoscenze ed esperienze e proporranno soluzioni per affrontare le sfide attuali e future legate alla gestione dei rifiuti. Saranno affrontati temi cruciali come la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti pericolosi, la promozione del riciclo e la sensibilizzazione del pubblico.

Il convegno mira non solo a informare, ma anche ad ispirare azioni concrete, attraverso l’analisi di casi studio e momenti di confronto». La riflessione finale di Fraticelli: «La gestione dei rifiuti e le scelte, o non-scelte, degli ultimi anni si ripercuoteranno nella vita dei cittadini, con significative ricadute di carattere economico. Per tale ragione, è arrivato il momento dei fatti e dell’adozione di soluzioni concrete».

(l. pat.)