Camerino è stata tra i protagonisti della 32esima edizione di Tipicità Festival, kermesse andata in scena al Fermo Forum. Tre giorni che hanno promosso le tante bellezze della città e i numerosissimi eventi alle migliaia di visitatori che hanno raggiunto Fermo oggi e nello scorso weekend.

Lo stand di Camerino è stato un vero e proprio teatro di esibizioni, spettacoli e di degustazioni, a cominciare dal duo di clarinetti composto dal maestro Vincenzo Correnti e da Micaela Mancinelli. La mattinata di sabato ha visto infatti come tema centrale la musica, con la promozione dei maggiori eventi come il Camerino Festival, la Rassegna della Gioventù musicale nazionale, lo stage estivo Tutto Musica di Adesso Musica. Pomeriggio invece interamente dedicato alla promozione dello sport e, principalmente, alla presentazione del Fim Enduro Vintage Trophy 2024 che si terrà dal 4 al 7 settembre: presente l’associazione sportiva Motoclub Camerino, parte attiva di questo grande evento.

Quella di domenica, poi, è stata una giornata interamente dedicata alla cultura, alla storia e alle bontà della tradizione. Una ricca delegazione della Corsa alla Spada e Palio, guidata dalla presidente Donatella Pazzelli, con i tre Terzieri della Città presenti, ha sfilato per tutta la giornata in abiti d’epoca all’interno del padiglione, destando l’interesse dei tanti visitatori che hanno scattato foto e girato video insieme a loro. Ad addolcire i palati, la presenza dell’azienda Casa Francucci con tutti i loro prodotti e, soprattutto, con il famoso Torrone camerinese tanto apprezzato.

Non sono mancate visite istituzionali allo stand dedicato a Camerino, alla presenza del sindaco Roberto Lucarelli e degli assessori Antonella Nalli, Silvia Piscini, Erika Cervelli e Stefano Falcioni: a partire dal saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dell’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi. Presenti inoltre il magnifico rettore di Unicam, Graziano Leoni, e il presidente Contram, Stefano Belardinelli.

«Un lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale insieme alla grande partecipazione della Proloco di Camerino e di tutte le Associazioni presenti – spiega l’assessora al Turismo, Silvia Piscini – che hanno collaborato alla perfetta riuscita dello stand, con l’obiettivo di promuovere la Città a 360 gradi. Ringrazio tutti di cuore per il prezioso lavoro svolto e per aver contribuito a far scoprire le bellezze di Camerino ai tantissimi visitatori accorsi presso il nostro padiglione»