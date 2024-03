Prodotti e produttori, bellezze artistiche e paesaggistiche di Montecassiano sono state in mostra nel weekend appena concluso a Tipicità. Una vetrina in cui l’associazione I Borghi più belli delle Marche ha partecipato con un ampio stand che ha dato visibilità e ampio spazio al materiale turistico di ciascun borgo e ai produttori locali promuovendo anche alcune manifestazioni tipiche.

Montecassiano ha aderito all’iniziativa con le proprie attività artigianali e grande interesse ha suscitato domenica mattina la degustazione del prodotto tipico De.co. (Denominazione comunale di origine), i sughitti. I volontari della Pro loco hanno fatto degustare il dolce tipicamente autunnale suscitando curiosità e apprezzamento soprattutto tra chi ancora non lo conosceva. Non solo. Sono state mostrate le fasi di preparazione della polenta dolce con il racconto di curiosità e aneddoti legati al piatto e alla sagra che si svolge tutti gli anni nel primo fine settimana del mese di ottobre. Un vero e proprio show-cooking che ha suscitato anche l’interesse della conduttrice di Linea Verde Life Monica Caradonna che si è fermata lungamente ad osservare la preparazione dei sughitti assaggiando una delle monoporzioni preparate per l’occasione.

Domenica pomeriggio anche l’oleificio Cartechini ha presentato i propri prodotti: non solo l’olio ma anche le tante e variegate specialità prodotte con la canapa (pizza, cracker, biscotti e altro). Sabato invece era stata la volta della pasticceria Fiordilatte con le sue colombe artigianali e la sua cioccolata, mentre nel pomeriggio l’associazione Svicolando ha presentato “Svicolando festival” l’edizione che dal 14 al 16 di giugno proporrà musica, spettacoli, tanta allegria e colore nei vicoli del borgo medioevale. «L’edizione dell’anno scorso – ha ricordato Fiorella Perugini, consigliera comunale con delega al turismo – era stata strepitosa, richiamando a Montecassiano tantissima gente, giovani, ma non solo, dall’ora di cena a piena notte. Una festa che questa giovane associazione ha saputo negli anni adeguare, arricchire fino a farla diventare una delle manifestazioni di punta dell’estate marchigiana. Un sentito ringraziamento va all’associazione I Borghi più belli d’Italia che ha supportato l’associazione regionale contribuendo con la quota dello stand ed offrendoci così una grossa visibilità in una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare un’importante posizione tra le manifestazioni del settore. Un ulteriore ringraziamento a tutto il cda dei Borghi Marche che negli ultimi anni sta dando un enorme impulso sviluppando tante attività di promozione e visibilità che contribuiscono ad accrescere la popolarità e di conseguenza il turismo nei nostri borghi».

La giornata di lunedì ha visto invece la degustazione di salumi artigianali da parte degli alimentari Acciarresi Luciano. Domenica l’associazione I Borghi più belli delle Marche ha anche organizzato la presentazione del libro “Dolci borghi” (casa Editrice Giaconi e curato da Ilaria Cappellacci), in cui per ogni borgo appartenente all’associazione marchigiana la Food Editor, collaboratrice di importanti siti web di cucina, racconta ed illustra un dolce della tradizione di ciascun luogo, con l’esatta indicazione della ricetta. Il libro sarà in vendita nelle prossime settimane.