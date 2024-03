La Lube Civitanova in Brianza per impattare la serie dei quarti di finale play off. Domani (ore 18 con diretta Rai Sport, VBTV e Radio Arancia), gli uomini di Chicco Blengini saranno di scena all’OpiquadArena contro la Mint Vero Volley Monza per il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite. L’obiettivo è buttarsi alle spalle lo stop del primo incontro. La novità è il ritorno in gruppo di Ivan Zaytsev, che nel pomeriggio di venerdì ha sostenuto un primo allenamento completo con i compagni e oggi è partito con la squadra in pullman alla volta di Monza. A sostenere i cucinieri, oltre ai tifosi di fede biancorossa residenti in Lombardia, partirà dalle Marche anche una nutrita delegazione di supporter Predators in minibus e mezzi propri per far sentire ai loro beniamini tutto il proprio calore lontano dall’Eurosuole Forum.

I vice campioni d’Italia dovranno alzare il livello in tutti i fondamentali e pensare soprattutto al proprio gioco, ma andranno contenute le sfuriate offensive di Eric Loeppky (28 punti in Gara 1) e Arthur Szwarc (18 sigilli nel primo match) eludendo anche la difesa serrata dei brianzoli.

«Ci attende una partita di play off, quindi importante, come d’altronde lo era Gara 1 – dice il centrale biancorosso Enrico Diamantini – Dobbiamo azzerare la sconfitta subita in apertura della serie. Sarebbe una svolta ristabilire la parità e arrivare ai successivi impegni ravvicinati con il morale alto. Quando riusciamo a esprimere la nostra pallavolo siamo davvero una buona squadra e possiamo mettere in difficoltà chiunque. Proprio per questo, al di là della forza indubbia dei nostri avversari, dobbiamo ragionare sulla nostra metà del campo e alzare il livello. Limiteremo il numero di errori e ce la giocheremo».

«Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro una squadra che vorrà sicuramente impattare la serie – commenta il coach brianzolo Massimo Eccheli – per questo ci stiamo preparando a essere pronti e dare battaglia in ogni azione di Gara 2, esattamente come faranno i nostri avversari».