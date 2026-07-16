Auto contro scooter, un 62enne trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 13,20 di oggi a Civitanova, nella zona di Fontespina.

Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento. Dopo l’incidente l’uomo è caduto a terra con lo scooter. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118. Il ferito un uomo di 62 anni, italiano, è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova. Le sue condizioni non sono gravi. A causa dell’incidente si sono verificate code nella zona anche perché era un’ora di traffico particolarmente intenso.