Dopo aver contribuito a far rinascere il calcio a Visso e aver accompagnato la squadra fino alla vittoria di due campionati (leggi qui), l’imprenditore italo-americano Matteo Palermo, proprietario della Svila, conclude il proprio percorso alla guida della società. Ora il Visso Altonera è pronto a camminare con le proprie gambe, affidandosi a un nuovo direttivo chiamato a consolidare il progetto costruito negli ultimi anni e ad affrontare una stagione speciale, quella del ritorno in Prima Categoria dopo quasi vent’anni, con i ritrovati colori storici gialloblù.

Un passaggio di consegne che arriva al termine di un percorso di rilancio iniziato proprio sotto la guida di Palermo, che attraverso il sostegno della Svila ha contribuito a ridare entusiasmo e prospettiva al movimento calcistico vissano, riportando la squadra ai livelli che mancavano dalla stagione 2007/08. Il club ha infatti annunciato il nuovo consiglio direttivo che guiderà la società nelle prossime stagioni sportive. Alla presidenza è stato eletto Quinto Mattioli, affiancato dal vicepresidente Mauro Grelloni. Andrea Sisini ricoprirà il ruolo di segretario e Marco Rosi quello di tesoriere. Completano il direttivo Marco Grelloni, Francesco Flammini e Vincenzo Suriano.

Il cambio ai vertici arriva in un momento particolarmente importante per la società, chiamata ad affrontare una categoria superiore dopo la promozione conquistata al termine dell’ultima stagione. «Con entusiasmo, senso di responsabilità e profondo legame con il nostro territorio – si legge nel comunicato ufficiale – il nuovo direttivo si pone l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita della società, promuovendo i valori dello sport, della partecipazione e della condivisione che da sempre contraddistinguono i nostri colori».

La società ha inoltre voluto ringraziare quanti hanno contribuito negli anni alla costruzione e al consolidamento del progetto calcistico. «Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, negli anni, hanno dedicato tempo, passione e competenza alla nostra società, contribuendo a costruire la storia e i valori che oggi rappresentiamo».

Un riconoscimento particolare è stato rivolto proprio al presidente uscente Matteo Palermo e alla Svila, realtà che ha sostenuto il club nella fase della ripartenza. «Il loro impegno e sostegno sono stati fondamentali per rendere possibile la ripartenza del calcio a Visso e dare nuovo slancio al nostro progetto sportivo», sottolinea la società.

Per il Visso Altonera si apre così un nuovo capitolo. La promozione in Prima Categoria rappresenta un traguardo importante, ma anche il punto di partenza di una stagione più impegnativa, nella quale il club dovrà consolidare quanto costruito negli ultimi anni, mantenendo saldo il legame con Visso e con tutto il territorio dell’alto Nera.