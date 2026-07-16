Ritrovata in Romania la ragazza di 15 anni, D. M. che era sparita da Giulianova il 4 luglio. Ultima traccia del cellulare a Civitanova, dove il telefonino aveva agganciato la cella. Poi più niente, ma la ragazza continuava ad utilizzare i social. Ieri la ragazza è stata ritrovata in Romania e sta bene.

Era in una casa nel distretto di Gori, si trovava con un ragazzo maggiorenne, romeno. Secondo gli inquirenti si è trattato di un allontanamento volontario. La ragazza è stata affidata ad un centro di protezione per minori. Le autorità romeno hanno subito informato quelle italiane del ritrovamento della ragazzina.