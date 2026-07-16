Ritrovata la 15enne scomparsa,
sta bene ed era in Romania.
Ultima traccia del cellulare a Civitanova

STA BENE ed è stata trovava in una abitazione con un ragazzo maggiorenne. Si tratterebbe di un allontanamento volontario

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La ragazza scomparsa

Ritrovata in Romania la ragazza di 15 anni, D. M. che era sparita da Giulianova il 4 luglio. Ultima traccia del cellulare a Civitanova, dove il telefonino aveva agganciato la cella. Poi più niente, ma la ragazza continuava ad utilizzare i social. Ieri la ragazza è stata ritrovata in Romania e sta bene.

Era in una casa nel distretto di Gori, si trovava con un ragazzo maggiorenne, romeno. Secondo gli inquirenti si è trattato di un allontanamento volontario. La ragazza è stata affidata ad un centro di protezione per minori. Le autorità romeno hanno subito informato quelle italiane del ritrovamento della ragazzina.

Quindicenne sparita da Giulianova, ultimo segnale a Civitanova: la giovane sta usando i social


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