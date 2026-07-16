Ritrovata la 15enne scomparsa,
sta bene ed era in Romania.
Ultima traccia del cellulare a Civitanova
STA BENE ed è stata trovava in una abitazione con un ragazzo maggiorenne. Si tratterebbe di un allontanamento volontario
Ritrovata in Romania la ragazza di 15 anni, D. M. che era sparita da Giulianova il 4 luglio. Ultima traccia del cellulare a Civitanova, dove il telefonino aveva agganciato la cella. Poi più niente, ma la ragazza continuava ad utilizzare i social. Ieri la ragazza è stata ritrovata in Romania e sta bene.
Era in una casa nel distretto di Gori, si trovava con un ragazzo maggiorenne, romeno. Secondo gli inquirenti si è trattato di un allontanamento volontario. La ragazza è stata affidata ad un centro di protezione per minori. Le autorità romeno hanno subito informato quelle italiane del ritrovamento della ragazzina.
Quindicenne sparita da Giulianova, ultimo segnale a Civitanova: la giovane sta usando i social
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