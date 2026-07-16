Tampona un’auto, aggredisce verbalmente l’altro conducente, poi fugge: denunciato un 39enne di Montecassiano. I fatti risalgono alla sera di lunedì. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata, impegnati in controlli straordinari sul territorio, sono intervenuti dopo un incidente in cui un automobilista è fuggito. Lo ha fatto non prima di aver aggredito verbalmente il conducente dell’altra vettura. I militari hanno rintracciato poco dopo il 39enne. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e la denuncia per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico e per omesse informazioni alla controparte in caso di incidente.

Qualche ora prima i militari sono intervenuti anche alla stazione ferroviaria di Macerata, dove i cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo che bivaccava da giorni. Si tratta di un 34enne di origini indiane, trovato in evidente stato di ubriachezza e senza documenti d’identità. Accompagnato in caserma per il fotosegnalamento, è stato denunciato per la mancata identificazione e sanzionato per ubriachezza molesta.