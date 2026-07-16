Convince un pensionato a fare un bonifico di 2.350 euro tramite sms ingannevoli, i carabinieri intervengono in tempo record e fermano l’operazione: denunciata una 37enne. L’indagine è stata svolta dai militari della stazione di Monte San Giusto che hanno rintracciato la donna, residente a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ora deve rispondere di tentata truffa per l’episodio che è avvenuto il 6 gennaio scorso.

Un pensionato di Monte San Giusto ha denunciato ai carabinieri di essere stato contattato telefonicamente da un operatore che l’aveva convinto ha fare un’operazione di home banking. L’uomo ha inconsapevolmente autorizzato un bonifico di 2.350 euro a favore di un codice Iban associato a un conto Revolut, successivamente risultato intestato alla 37enne.

A fare la differenza è stata la straordinaria tempestività dell’intervento dei carabinieri. I militari si sono messi immediatamente in contatto con l’Ufficio antifrode del Banco Marchigiano, riuscendo a bloccare la transazione in tempo record. Così l’intera somma di denaro è stata congelata e interamente recuperata prima che potesse essere prelevata. Da lì sono scattate le indagini che hanno portato alla denuncia della 37enne.