Quarto e ultimo appuntamento, domenica alle 17, al teatro comunale di Treia con “Domeniche da favola”, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune nell’ambito di Tir-Teatri in rete, il più grande circuito di spettacoli per le nuove generazioni nella parte sud delle Marche.

«Una stagione –dice l’amministrazione – che ha confermato tutto il suo potenziale, facendo registrare un incremento di pubblico rispetto al passato, segno di un progetto con il quale la gente è entrata in confidenza, di cui le famiglie si fidano, perché sanno che portano i loro figli a vivere un’esperienza diversa e importante, di divertimento certo, ma con risvolti che investono la formazione, la socialità e la crescita. Domeniche da favola accompagna oramai da sette anni la vita di tante famiglie di Treia e del suo comprensorio ed è entrata a tutto diritto a far parte di quelle occasioni che le le persone cercano per stare insieme ai propri figli».

Il quarto appuntamento vedrà in scena uno spettacolo davvero particolare: “Le favole delle nuvole e del profumo”. Un lavoro che ci racconta del più grande trasloco che mai l’umanità sia stata costretta a fare, quello che ha spostato la vita sopra le nuvole causa l’impossibilità di poterlo continuare a fare sulla terra. È la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna, del loro stralunato tentativo di dar corso ad umanità diversa, capace di avere rispetto del pianeta in cui viene ospitata. Una favola moderna, adatta a tutti, grandi e piccoli, raccontata all’insegna del divertimento e della partecipazione. Per la prenotazione dei posti sono disponibili i seguenti numeri: 0733 218711 – 218712 dalle 9 alle 13 oppure 339 2304624 dalle 15 alle 19. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line sul sito www.liveticket.it/tonicoservice oppure direttamente il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro comunale a partire dalle 15,30.