Con queste motivazioni Filcams Cgil Macerata, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno indetto per domani uno sciopero nell’azienda di distributori automatici di Macerata. Il problema riguarda 11 lavoratori occupati nel reparto officina. «A seguito di un’operazione di affitto di ramo d’azienda – spiegano i sindacati – verranno tutti trasferiti a Perugia dal primo marzo, trasferimenti che si traducono in sostanza in licenziamenti. Lo sciopero è stato proclamato visto l’esito dell’incontro del 23 gennaio, in cui non si sono prospettate da parte delle società Liomatc Spa e S.Italia Spa soluzioni alternative al trasferimento dei lavoratori. Le politiche di accentramento delle attività che stanno caratterizzando le società Liomatc Spa e S.Italia Spa, società controllate da Ivs Group Sa, lasciano con un futuro incerto 11 famiglie, e senza risposte il resto dei lavoratori e lavoratrici occupati non avendo avuto alcuna rassicurazione da parte di Liomatc Spa sul futuro della filiale di Piediripa».