Montefano e Sangiustese dividono la posta in palio nel derby maceratese della 18esima giornata del campionato di Eccellenza. Al Dell’Immacolata finisce 1 a 1, frutto del botta e risposta nel secondo tempo fra Papa e Tulli. I viola di Mariani restano in zona playoff e salgono a quota 29 al pari di Montegranaro e K Sport Montecchio Gallo (avversario domenica prossima). I rossoblu di Giandomenico (oggi squaificato, in panchina Mercanti) ora condividono il penultimo posto in classifica a 12 punti insieme al Monturano Campiglione e nel prossimo turno cercheranno il bottino pieno fra le mura amiche contro il Castelfidardo.

La cronaca. Parte meglio il Montefano. Al 6′ Dell’Aquila sfiora il gol sul cross basso di G. De Luca. Venti minuti più tardi Papa difende bene la palla e calcia con il destro, fuori di poco. La Sangiustese punge alla mezz’ora quando Sfasciabasti raccoglie una respinta viola e indirizza sopra la traversa. Al 37′ è di nuovo Montefano in avanti: Monti, con l’aiuto del palo, salva sul mancino di Palmucci. L’estremo difensore rossoblu è attento anche al 41′ sul tiro di Alla (ultimo tentativo del primo tempo).

Alla prima occasione della ripresa (12′) il Montefano sblocca il parziale grazie all’incornata di Papa sul traversone dalla sinistra di Palmucci. La Sangiustese risponde tre minuti dopo con Sabatini, la sua conclusione si spegne fuori di un soffio. Il pareggio è rimandato al 27′: palla in area e Tulli è il più lesto a gonfiare la rete. Il Montefano si getta in avanti trascinato da Palmucci. Al 37′ ci prova di testa senza inquadrare lo specchio, al 39′ serve Latini che fallisce il lob (para Monti).

Il tabellino:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Morazzini (40’ s.t. Calamita), Monaco, Orlietti, G. De Luca (32’ s.t. Stampella); Di Matteo, Alla, Guzzini (17’ s.t. Sindic); Palmucci; Papa (32’ s.t. E. De Luca), Dell’Aquila (23’ s.t. Latini). All.: Mariani.

SANGIUSTESE (4-3-3): Monti; Sabatini, Vieira (20’ s.t. Calcabrini), Sopranzetti, Marini; Sfasciabasti (20’ s.t. Palmieri), Omiccioli, Proesmans; Lattanzi (26’ s.t. Monachesi), Tulli (45’ s.t. Del Gobbo), Del Brutto. All.: Mercanti (Giandomenico squalificato).

TERNA ARBITRALE: El Mouhsini di Pesaro (Malatesta di Ancona – Serenellini di Ancona).

RETI: 12’ s.t. Papa, 27’ s.t. Tulli.

NOTE: ammoniti: Vieira, Monaco, Dell’Aquila, Proesmans, Stampella.

Recupero: 7′ (2′ + 5′).