Incendio in un container che conteneva rifiuti speciali: intervento dei vigili del fuoco a Macerata per spegnere le fiamme. È successo intorno alle 17,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti. Il container si trovava nel piazzale di una ditta.

Nel giro di pochi minuti il rogo nel container è stato spento. Poi i vigili del fuoco hanno proseguito con la bonifica dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macerata. Non ci sono stati feriti.