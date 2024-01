Si interrompe a Castelfidardo la striscia di otto risultati utili consecutivi del Tolentino. Al Galileo Mancini termina 2 a 1 per i padroni di casa che costruiscono la vittoria nel primo tempo trascinati da Kurti e Braconi. Troppo tardiva la reazione dei cremisi affidata ai piedi di Borrelli, che a metà ripresa centra un palo su punizione e nel finale accorcia le distanze grazie ad un sinistro imparabile che si infila all’incrocio dei pali. La squadra di Possanzini viene scavalcata in classifica dai diretti avversari ed esce dalla zona playoff, che resta a tre lunghezze di distanza, mentre la vetta della Civitanovese è ora sei punti lontana. Più vicino il secondo posto del Chiesanuova, oggi caduto proprio contro la neocapolista e prossimo avversario del Tolentino.

La cronaca. Mister Possanzini deve fare a meno degli squalificati Frulla e Salvucci, Giuliodori non può scherare per lo stesso motivo Rotondo. La prima conclusione del match è ad opera del Tolentino. All’8′ Cardinali effettua un bel traversone, sul secondo palo c’è Cancelli che impatta male la sfera e grazia Sarti. Due giri di lancette e al primo tentativo il Castelfidardo passa in vantaggio: il cremisi Ugolini sbaglia un appoggio a centrocampo, ripartenza locale con Nanapere che allarga per Kurti, il destro vincente sorprende Orsini e vale l’1 a 0. Il momento è favorevole ai biancoverdi. Al 19′ cross rasoterra di Morganti che attraversa tutta l’area ospite ma nessuno raccoglie l’invito. Sul versante opposto stesso esito per il calcio piazzato di Borrelli, che passa di fronte a Sarti ma senza essere spinta in porta dai compagni di squadra. Il Castelfidardo torna in avanti e colpisce ancora al 34′: punizione in area, Braconi è in agguato e trasforma da pochi passi, anticipando la disattenta difesa ospite. Il Tolentino non riesce a reagire e a pungere in fase offensiva. Al 43′ altra azione locale sull’asse Nanapere-Kurti, quest’ultimo non centra la porta da buona posizione. Il Tolentino solo al terzo minuto di recupero riesce a rendersi veramente pericoloso, con il sinistro dal limite di Borrelli bloccato in due tempi da Sarti. Troppo poco per evitare lo svantaggio all’intervallo.

Gli ospiti appocciano bene la ripresa. Al 4′ Borrelli mette al centro per Cardinali, incornata che a sua volta finisce su Garcia il quale si avventa di testa ma in posizione di fuorigioco (palla out ma tutto vanificato dalla bandierina alzata dell’assistente). È un lampo. La squadra di Possanzini prova a fare la partita ma l’attacco è spuntato, per questo il tecnico ridisegna il reparto offensivo inserendo Moscati e Santoro. Inizialmente neanche i cambi invertono la rotta. Solo una punizione di Borrelli mette paura al Castelfidardo, salvato dal palo sinistro della porta difesa da Sarti. I padroni di casa si riaffacciano in avanti al 36′ con Miotto, conclusione respinta con i piedi da Orsini. Poi è Borrelli a prendere per mano il Tolentino. Il suo duello con Sarti si rinnova più tardi: al 37′ il portiere si rifugia in angolo, mentre nulla può sul mancino dalla distanza del numero dieci cremisi che al 39′ firma il 2 a 1. La squadra di Possanzini ci crede. Un giro di lancette e sfiora il pari con il ravvicinato colpo di testa di Di Lallo (i cremisi chiedono anche un calcio di rigore). Al 43′ termina alta anche l’incornata di Moscati. Nel recupero il Tolentino invoca un altro penalty per un contatto in area fra Nasic e Miotto, l’arbitro Cocci della sezione di Ascoli assegna il fatto ai locali e sfumano i sogni di rimonta cremisi. Finisce 2 a 1 per il Castelfidardo.

Il tabellino:

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Fabiani, Kurti (18′ s.t. Fossi), Nacciarriti (16′ s.t. Miotto), Nanapere, Guella (32′ s.t. Evangelisti), Braconi. A disp.: Schirripa, Pedini, Bellucci, Marzuolo, Lucio Graciotti, Loris Graciotti. All.: Giuliodori.

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo (20′ s.t. Santoro), Lanza, Di Lallo, Ugolini (1′ s.t. Bracciatelli), Cancelli (20′ s.t. Moscati), Nasic, Cardinali, Borrelli, Garcia. A disp.: Bucosse, Mercurio, Di Biagio, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli. All.: Possanzini.

TERNA ARBITRALE: Cocci di Ascoli (Silvestri di Ascoli – Sannucci di Macerata).

RETI: 10′ p.t. Kurti, 34′ p.t. Braconi, 39′ s.t. Borrelli.

NOTE: ammoniti: Nanapere, Balbo, Braconi, Di Lallo, Fossi. Angoli: 5-4. Recupero: 9′ (4’+5′).