AGGIORNAMENTO DELLE 12,10 – Il Comune precisa che la chiamata ai vigili del fuoco sarebbe partita dopo che «il

personale della Rsa ha avvertito un odore di bruciato proveniente dalla stanza della cappellina». Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco avrebbero accertato che «l’odore era causato dal malfunzionamento del termostato del condizionatore installato nel locale. Il componente è stato rimosso e la situazione è tornata immediatamente alla normalità. Non si sono mai sviluppate fiamme né si è reso necessario alcun intervento di spegnimento. Non vi è stato alcun rischio per gli ospiti della struttura o per il personale».

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Principio d’incendio in una Rsa di Treia. E’ successo questa sera intorno alle 22. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto per evitare che il rogo potesse propagarsi. Vigili del fuoco che poi si sono occupati della messa in sicurezza dei locali.

La struttura è stata ritenuta agibile, non essendo stati registrati danni di particolare rilievo. Solo la stanza dove si è sviluppato il principio d’incendio non potrà essere utilizzata. Non ci sono stati intossicati.