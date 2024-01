Si rompe il tubo del gas di un tir, impegnativa operazione dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sono iniziate nel tardo pomeriggio e sono andate avanti fino a notte inoltrata le operazioni per la sistemazione e messa in sicurezza di un mezzo pesante che aveva danneggiato il tubo del gas del veicolo. L’incidente era avvenuto all’interno di un’area di servizio autostradale.

I vigili del fuoco di Civitanova, assieme ai colleghi del nucleo regionale Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) nel frattempo giunto da Ancona hanno trainato fino alla zona industriale l’autotreno e hanno poi avviato le operazioni di travaso del gnl. La squadra dei vigili del fuoco specializzata dalla sede centrale di Ancona ha effettuato l’operazione di bruciamento in torcia del gas per eliminare la fase gassosa e riportare il serbatoio alle normali condizioni di utilizzo.