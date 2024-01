di Gabriele Censi

Gli integratori alimentari di Jea sono stati protagonisti al congresso “Nuove prospettive terapeutiche nella Pnei: Biorisonanza e Fitoterapia”, una giornata di studio molto partecipata con i massimi esperti a livello nazionale. Le strategie per ripristinare il benessere, minato da cattiva alimentazione, inquinamento e stress possono essere molte, i relatori al teatro delle Api hanno posto l’accento sull’integrazione, anche in armonia con le direttive europee e dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Jane Virgili titolare della Jea esprime soddisfazione per i risultati del congresso: «Abbiamo avuto l’occasione di essere main sponsor di un evento che possiamo dire di rilevanza nazionale perché abbiamo avuto la possibilità di riunire veramente delle eccellenze in ambito sanitario. E si è parlato di un argomento importantissimo che è la fitoterapia, la Jea usa moltissimo tutto quello che è fitoterapico. Ad esempio, il colesterolo è un problema che purtroppo accomuna tantissimi. Riusciamo ad abbassarlo in maniera efficace con dei prodotti con acetilcisteina e glutatione. Oggi sono tutti colpiti dalle malattie respiratorie, abbiamo il famoso Immunity App per rinforzare le difese immunitarie e contribuire a detossinare l’organismo proteggendoci dalle infezioni e Immunity Plus, che invece è un composto di lattoferrina, quercitina, vitamina c, d3, zinco e selenio. Un altro settore in cui la fitoterapia è fortissima è il mondo del detox».

Nel comitato scientifico la biologa e nutrizionista Edy Virgili: «La fitoterapia è sicuramente una strategia da utilizzare dove le terapie convenzionali non si possono utilizzare o non danno il giusto riscontro. Ci sono purtroppo situazioni di persone farmaco resistenti o magari situazioni dove ci si può lavorare, magari senza l’utilizzo di farmaci che danno una tossicità, quindi possiamo utilizzare estratti di piante per aiutarci in tutte queste problematiche. Ricordo sempre che prima della farmacologia c’era la fitoterapia e molti dei farmaci che noi usiamo sono sintetizzati copiando delle molecole naturali, quindi fitoterapici».

Tra i relatori anche il professore dell’università di Bologna Lorenzo Fuccio, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi: «La fitoterapia negli ultimi anni ha assolutamente avuto un interesse crescente, soprattutto della comunità scientifica, le pubblicazioni scientifiche sull’argomento sono cresciute negli arco degli ultimi 20 anni in maniera esponenziale. Ovviamente bisogna essere estremamente attenti a come selezionare questo materiale, ma c’è assolutamente dell’ottima letteratura scientifica che fa chiarezza su quello che può essere il potenziale ruolo della fitoterapia nella gestione delle malattie gastroenteriche. Resta fondamentale avere una buona educazione alimentare, quando questa viene a mancare, e quindi ci sono disturbi, occorre sempre fare riferimento al nutrizionista e al gastroenterologo per avere appunto tutti i consigli adeguati, perché molto spesso le patologie del tratto gastroenterico si possono gestire con l’alimentazione».

Ha collaborato all’evento anche il gruppo Fisiomed sempre più presente sul territorio dopo l’inaugurazione del nuovo polo di Sforzacosta: «Un’attenzione alla salute a 360 gradi – sottolinea l’amministratore Enrico Falistocco -, abbiamo fatto uno sforzo importante per quello che concerne le risorse tecnologiche e le risorse umane, siamo qui perchè siamo attenti a tutto ciò che fa bene al paziente, curare la salute del cittadino e la salute del territorio e lo si fa integrandosi».

(Articolo promoredazionale)