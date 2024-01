Martedì a San Severino, per urgenti lavori di scavo inerenti la rete idrica da effettuarsi nei pressi di “Porta Romana” da parte della società municipalizzata Assem Spa, saranno vietati transito e sosta in via Salimbeni dall’intersezione con via Nazario Sauro all’intersezione con via San Paolo, in largo Sant’Andrea e in piazzale Margarucci. Lo prevede un’ordinanza della Polizia locale: il divieto vale dalle 8,30 alle 18,30 e comunque entro il termine effettivo dei lavori stessi. Ai soli residenti saranno consentiti l’ingresso e l’uscita in senso unico alternato a velocità ridottissima per carico e scarico, utilizzando unicamente il varco da e per via Nazario Sauro.