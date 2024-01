«È un grande pasticcio di credibilità quello che la giunta Parcaroli sta combinando con l’itinerario turistico pedonale su Padre Matteo Ricci». E’ il consigliere regionale del Pd Romano Carancini a portare in evidenza l’esistenza di due progetti.

«Lo scorso giugno – fa sapere Carancini – l’amministrazione comunale di Macerata ha accantonato il progetto di Maggioli s.p.a., già finanziato con 30.500 euro di fondi europei del programma Iti In-Nova Macerata Por Fesr Marche 2014-2020 e curato dal professor Filippo Mignini. In sua sostituzione è stata affidata la realizzazione di un nuovo itinerario ricciano a MarcheMedia Soc. Coop., con uno specifico contributo di 37.149 euro di fondi Por Fesr Sisma 2014-2020, attingendo quindi a un asse di finanziamento diverso.

Un indegno pasticcio di credibilità, appunto, se si considera la scelta di buttare nel cestino un progetto avanzato sebbene i costi fin qui sostenuti dal Comune, come da espressa richiesta degli uffici regionali, devono essere rendicontati con tanto di prova fotografica e con un atto che attesti la regolare esecuzione delle forniture nonché la funzionalità e il funzionamento degli interventi finanziati. Alla luce di questo, il Comune di Macerata cosa intende fare? Presenterà alla Regione le foto di una lapide e di una targa a pochi centimetri di distanza – relative alla casa natale del concittadino Matteo Ricci – che si contraddicono tra loro perché frutto di due diversi progetti?

Come rendiconterà le spese sostenute dal 2020 ad oggi per il progetto commissionato a Maggioli s.p.a. con la consulenza scientifica del prof. Mignini? Come potrà dimostrare la fruibilità di interventi affidati, in buona parte realizzati ma improvvisamente chiusi nel cassetto?

O invece, ipotesi non remota, il Comune utilizzerà l’attuale nuovo progetto dell’Itinerario Ricciano – che non beneficia di nessuna delle attività di quello precedente – per due diverse rendicontazioni e dunque per due finanziamenti? Viene inoltre da chiedersi come, visto che il Qr Code posto sulle nuove targhe non conduce ad alcuna applicazione e della traduzione delle stesse non vi è traccia, così come dei gadget promozionali, sebbene tutto questo fosse previsto nella richiesta di contributo».

Carancini richiama inoltre l’attenzione sul professor Filippo Mignini: «Sono deprimenti le parole con le quali la giunta Parcaroli ha velocemente liquidato 40 anni di rigore e autorevolezza scientifica del professor Mignini sullo studio della figura di Matteo Ricci, la cui consulenza – a quanto pare – a Macerata non risulta più valida per le “mutate condizioni geo-turistiche della città”.

Ci si espone al ridicolo – e Macerata non lo merita – se si dimentica che Filippo Mignini è colui che nel corso degli anni, per la sua affidabilità di storico, ricercatore, scrittore e divulgatore, ha contribuito in maniera decisiva a far conoscere ai maceratesi, e non solo, questo imponente personaggio, messaggero di amicizia e di dialogo, simbolo di un’Europa di pace.

Mignini è stato ed è punto di riferimento nazionale e internazionale.

Curatore nel 2010, in occasione delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Matteo Ricci, di una grande mostra itinerante a Pechino, Shanghai, Nanchino e Macao, visitata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano su esplicita richiesta. E successivamente della mostra nel 2011 al Parlamento europeo a Strasburgo “Incontro di civiltà. Padre Matteo Ricci ambasciatore d’Europa nella Cina dei Ming”».

Il consigliere regionale ammette scelte in discontinuità con chi ha governato prima «ma quando si scade – prosegue – nel “cancelliamo ciò che c’era prima” senza argomentazioni attendibili allora il pasticcio è dietro l’angolo e, purtroppo, è la credibilità di tutta la città che viene messa in ridicolo: agli occhi dei turisti disorientati che la visitano come in questi giorni di festa, degli accademici che la frequentano, degli stessi maceratesi che la abitano e anche agli occhi delle istituzioni, quando si rischia di non essere trasparenti nell’utilizzo di risorse che l’Europa, per il tramite della Regione, concede alla città per il suo sviluppo e non per giochi di potere. L’auspicio è che si recuperi presto un’assennata azione di confronto perché proprio Padre Matteo Ricci ci insegna il valore della condivisione basato sulla scambio e sulla fondatezza della conoscenza.

Obiettivi questi anche alla base di una proposta di legge regionale da me presentata che spero venga presto approvata, perché finalizzata alla valorizzazione della figura e delle opere di Padre Matteo Ricci quale ambasciatore d’Europa in Cina. Nell’attesa, confidiamo che il Comune di Macerata ci ripensi e non faccia ulteriori figuracce con l’Europa rendicontando due volte lo stesso progetto e “sperando” che nessuno in Regione se ne accorga».