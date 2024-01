L’attesa per un appuntamento, il batticuore per un incontro e il corteggiamento. Un tuffo negli anni Ottanta e la riscoperta di momenti e temi che, all’epoca dei social, sembrano quasi essere scomparsi, sono al centro del video di “Weekend”, il singolo di lancio del primo album di Flusso, artista di origini napoletane, che vive a Porto Recanati da quando aveva 8 anni. Un video tutto maceratese a partire dalla location, passando per i suoi protagonisti e continuando per i produttori e i realizzatori.

Flavio Russo, in arte Flusso, 22 anni, fin da piccolo scrive piccole poesie per gioco, fino ai 15 anni, quando aiutato dal fratello Salvatore in arte Toty (producer e chitarrista) inizia a registrare le sue prime canzoni. Secondo di 4 fratelli cresce con la passione per la musica in quanto con la sua famiglia crea piccoli gruppi musicali, approcciandosi a diversi strumenti. Nel 2019 conosce i ragazzi del Monterosa Records e insieme a loro fonda uno studio di registrazione, che diventa centro di ogni produzione musicale e idea musicale.

I suoi testi parlano di rivalsa, amore, amicizia ma anche di sofferenza, riflessioni interiori e legami intensi.

Dai 20 anni in poi impara anche a suonare da autodidatta il pianoforte e la chitarra, per riuscire a scrivere meglio e a dare dei piccoli arrangiamenti di base alle sue canzoni, che poi vengono portati in studio e prodotti da zero. Suo fratello Toty lo affianca in ogni passo della produzione, dall’ idea all’instrumentale finita, passando per mix e videoclip, curando completamente la direzione artistica.

Il trasloco a Porto Recanati è stato per lui difficile, ma la difficoltà nel farsi nuovi amici, ha trovato rifugio nell’ascolto della musica: «Sono una persona – racconta – spesso introversa ed ansiosa, ma quando sono sul palco a cantare o in cabina a registrare la mai timidezza scompare, immerso nella musica lascio tutto alle spalle e affronto tutto senza paure e ansia».

Flavio è un grande appassionato di videogiochi e film, infatti nelle sue canzoni possiamo trovare citazioni a riguardo. Il suo ultimo album “Weekend” è stato scritto in quasi un anno: «Il video – scrive la produzione – è stato pensato, girato e montato in tre mesi, con l’idea di distaccarsi dai giovani cantanti moderni che hanno come tematiche la malavita e i soldi, volendo mostrare nei video immagini futili. Flusso vuole portare dei mini-film e delle mini-storie che sono accompagnate dalla sua musica, pensando ai video come occasione per creare arte collegata alla sua musica». Il progetto è un racconto molto intimo dell’artista che attraverso varie canzoni dalle sonorità diverse fa conoscere la sua personalità fatta di dubbi ed incertezze ma anche di divertimento, relazioni amorose e di amicizia. Il singolo di lancio si intitola “Weekend” ed è stato accompagnato da un video musicale girato, scritto e montato da Toty (Salvatore Russo), che ha anche prodotto l’intero album aiutato dal giovane Mrsh (Riccardo Martusciello).

«Il video è ambientato negli anni ’80 – si legge in una presentazione – e, tra le varie location usate per girare, è stato scelto il Ponte Pì Risto-Pub, locale che si trova a Sambucheto, frazione di Montecassiano. La location era perfetta in quanto ha già di suo un tocco vintage, adatto per il tema del video, che narra di una relazione amorosa ambientata nel 1987. Il pub presentava già nell’arredamento oggetti perfetti per il video, poi in aggiunta è stato scenografato ancora di più per non dargli nessun segno di modernità e renderlo totalmente in linea con gli anni ’80. Osservando il video si può notare che ogni location, oggetto di scena e costume è in tema vintage».

Tutto il video e il disco sono stati prodotti e sviluppati nel Monterosa Records, studio di registrazione gestito da diversi ragazzi, tutti maceratesi tra i 18 e i 27 anni, legati dalla forte passione per la musica e le produzioni audiovisive.

Weekend è disponibile su tutti i digital stores e su youtube, e inoltre lo studio Monterosa ha di recente rilasciato Trapstar, un nuovo singolo.

