Completati i lavori di efficientamento energetico del primo piano dell’asilo comunale Il Cucciolo a Tolentino. Il progetto di riqualificazione, che ha un costo di 28mila e 400 euro, è stato finanziato per circa 21mila euro dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni di età, e per la restante parte con fondi comunali.

«Durante la pausa delle festività natalizie l’ufficio Lavori Pubblici, che ringraziamo, ha portato avanti e messo a terra questo primo importante passo ha permesso la sostituzione di tutti e 26 infissi del primo piano della nostra struttura comunale – afferma la lista Tolentino civica e solidale -. Si tratta di un primo step, infatti sono in corso di preparazione le pratiche per intervenire anche sul piano terra con i fondi dell’annualità 2023 che potranno permetterci di effettuare ulteriori lavori nel 2024. Come avevano già annunciato il nostro capogruppo Giordano Tasselli e l’assessore alle Politiche aociali Elena Lucaroni – prosegue il gruppo -, si sta portando avanti una politica di valorizzazione del patrimonio dell’Ente ed in particolare il raggiungimento di standard di migliore vivibilità, poiché gli esistenti infissi erano obsoleti e necessitavano di interventi di manutenzione radicali». La lista civica ringrazia inoltre la responsabile del Settore, l’ingegner Katiuscia Faraoni e il direttore dei lavori, l’architetto Federico Pieroni, «i quali – concludono – hanno incardinato questo intervento in maniera tale da non far perdere ai bambini neanche un giorno di scuola e che lunedì al loro rientro troveranno un ambiente migliorato e più efficiente».

(fra. mar.)