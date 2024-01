Sotto lo sguardo di tanti passanti e curiosi, come da tradizione, oggi Porto San Giorgio ha accolto l’alba del nuovo anno con il suggestivo e coraggioso “Bagno del primo gennaio”. Gianluigi Rocchetti, Massimo Ruch e gli amici del “Gruppo Spiaggia Libera”, si sono dati appuntamento alle 12,30 nel tratto tra gli chalet Delfino Verde e Amorino per dare il benvenuto al 2024 tra le acque sangiorgesi.

Non solamente un evento di spensieratezza ma il rito, giunto ormai alla settima edizione, si è rivelato anche un’occasione per raccogliere fondi a sostegno della Croce Azzurra.

Insomma, il tuffo di inizio anno sta diventando sempre più grande. Soprattutto se si pensa che da quest’anno è stato introdotto “Il mare d’inverno”, un concorso fotografico amatoriale con l’obiettivo di promuovere il nostro splendido mare anche nei mesi più freddi dell’anno, quando è decisamente meno frequentato ma allo stesso tempo affascinante.

Prima di entrare in acqua il gruppo di amici ha sventolato la bandiera di Porto San Giorgio e Rocchetti ha ricordato: «Questo è un appuntamento per creare senso di comunità. Se quei venti mila euro spesi per i botti fossero stati donati alla Croce Azzurra sarebbe stato meglio». Poi tutti a tuffarsi tra le onde e poi la medaglia offerta dal signor Alessandro, membro attivo della ciurma.