I soccorsi dopo l'incidente in galleria ad Urbino

Un pullman di Monteprandone, con a bordo un gruppo di ragazzi del Piceno in viaggio a Urbino, è rimasto coinvolto in un tragico schianto contro un’ambulanza medicalizzata all’interno di una galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano.

Il mezzo di soccorso, stando alle prime ricostruzioni, a seguito dell’impatto ha preso fuoco e le quattro persone a bordo sarebbero decedute.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, è intervenuta anche l’eliambulanza.

I ragazzi di Monteprandone sembra invece stiano tutti bene e sono subito stati portati fuori dalla galleria. L’autista invece sarebbe rimasto ferito e pertanto è stato affidato alle cure del personale del 118.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il vice presidente della Regione Filippo Saltamartini esprime cordoglio per il tragico incidente: «Non ci sono parole, sono vicino alle famiglie delle vittime. Il personale sanitario che lavora in ambulanza rischia la vita ogni giorno e la mette a servizio dei pazienti. Sono eroi silenziosi e quotidiani: quest’oggi tre di loro sono caduti per adempiere al loro dovere. Dobbiamo essere grati a tutti coloro che ogni giorno si mettono a servizio della comunità con coraggio ed altruismo».