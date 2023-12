L’incendio, contro cui stanno lottando da ore i vigili del fuoco, a San Benedetto, in contrada Santa Lucia, non ha solo lambito l’autostrada A14, riducendo la visibilità per via del fumo: ha anche investito due auto che hanno preso fuoco.

Una situazione paradossale, oltre che di grande pericolo, per gli occupanti dei due mezzi, incolonnati sulla A14 oggi da bollino nero per l’esodo delle vacanze natalizie, a circa un chilometro di distanza l’una dall’altra.

I vigili del fuoco, del comando provinciale di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto, sono subito arrivati in autostrada per domare le fiamme.

Insieme con loro, tra i due incendi impegnati con oltre 10 persone e 7 mezzi e l’elicottero “Drago”, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Ascoli, della sezione Autostradale di Porto San Giorgio, il personale di Autostrade ed i sanitari del 118 per soccorrere le persone che erano sulle auto in fiamme.

Sembra, al momento, che fortunatamente nessuno abbia riportato conseguenze. Sull’autostrada, che è stata chiusa tra Grottammare e San Benedetto, direzione sud, per permettere la rimozione delle auto andate a fuoco, si registrano 8 chilometri di coda tra Pedaso e San Benedetto.

(In aggiornamento)