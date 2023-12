Morto in un incidente mentre si trovava in auto con tre amici, il conducente patteggia 2 anni dal gup del tribunale di Macerata. La tragedia si era consumata il primo ottobre del 2022 a San Ginesio. A perdere la vita il 21enne Emanuele Mosca, di Tolentino.

L’auto su cui si trovava come passeggero insieme ad altri tre amici si era schiantata contro una pianta in un tratto in curva. Secondo l’accusa, il conducente dell’auto, un 22enne di Tolentino, avrebbe tenuto una velocità superiore al limite consentito. L’auto con a bordo di 4 ragazzi stava percorrendo la provinciale 502 dove c’era il limite di 70 chilometri orari. Nel momento in cui era avvenuto l’incidente, intorno alle 2 del mattino, pioveva e l’asfalto era bagnato. Per l’accusa, proprio a causa della velocità eccessiva il conducente aveva perso il controllo della vettura che era uscita di strada per poi finire contro una pianta. Il 21enne Emanuele Mosca era morto, il 22enne alla guida era rimasto ferito in modo grave e anche gli altri due ragazzi a bordo erano rimasti feriti. Oggi si è svolta l’udienza davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il 22enne ha patteggiato 2 anni e gli è stata revocata la patente. E’ difeso dall’avvocato Francesco Governatori.

(Gian. Gin.)