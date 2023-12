Cosmari, con il supporto di Ricrea consorzio di filiera dell’acciaio, facente parte del sistema Conai, grazie alla collaborazione del Comune di Tolentino, promuove una giornata di approfondimento dedicata all’importanza della raccolta differenziata, dell’economia circolare e in particolare al riciclo dell’acciaio che si terrà al Teatro Nicola Vaccaj, lunedì dalle 10.

“Yes I can. Storie di acciaio e di persone” è il titolo dell’evento, che verrà presentato sul palcoscenico da Luca Pagliari. “Yes I Can” in inglese significa “Si, io posso” ma la parola Can significa anche barattolo. E’ da questo gioco di parole che nasce il titolo di questo particolare format giornalistico a cui sono stati invitati a partecipare, oltre ai sindaci e agli assessori dei Comuni soci anche gli studenti di alcune classi delle scuole superiori tolentinati che avranno la possibilità di assistere ad una conferenza spettacolo.

«È un importante momento – sottolinea il presidente di Cosmari Massimo Rogante – per incontrare sindaci e assessori dei Comuni soci e presentare alcune nostre idee innovative che intendiamo adottare già nelle prossime settimane, nell’intento di perfezionare il nostro canale comunicativo con tutti i cittadini. È una buona occasione, inoltre, per riflettere sui temi dell’economia circolare, con la presenza del giornalista Luca Pagliari. A tal proposito sono assai benvenuti gli studenti, che in quanto “cittadini di domani” rappresentano il futuro, in cui la preservazione ambientale sarà sempre più fondamentale».