“Tu meriti amore”, questo il titolo dell’evento che si svolgerà domani alle 10,30 al parco Isola d’Istria di Tolentino, davanti alla panchina rossa, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. L’evento è promosso e organizzato dal Comune, dal circolo Auser Il Girasole di Tolentino, e dall’Auser Macerata. Performance artistiche e interventi istituzionali, si intervalleranno per testimoniare vicinanza alle donne vittime di violenza e per ribadire un no collettivo ad ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne.

Sarà il quartetto Fata, Fuoco, Acqua, Terra, Aria, quartetto di flauti tutti al femminile, a manifestare con la musica l’importanza del tema. Ci saranno anche le coreografie della scuola di danza Cantiere DanzArte e le interpretazioni degli attori Giovanni Moschella e Gabriela Eleonori.

Un evento collettivo che prevede gli interventi del sindaco Mauro Sclavi, dell’assessora alle Politiche Sociali Elena Lucaroni, della comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino Giulia Maggi, del presidente di Auser Macerata e Auser Marche, Antonio Marcucci e della presidente del circolo Auser il Girasole di Tolentino Isa Vitaliani De Bellis. A scandire i tempi degli interventi ci sarà Barbara Olmai. Tutti i partecipanti sono invitati ad intervenire con un indumento o un elemento di colore rosso per manifestare vicinanza ai temi della giornata.