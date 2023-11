Armato di coltello aggredisce un vicino di casa dopo una lite: denunciato un 65enne. E’ successo la sera dello scorso 15 novembre a Tolentino, i carabinieri sono intervenuti in un condominio in seguito ad una lite scattata per motivi banali. Secondo quanto ricostruito l’uomo si è recato sul pianerottolo dell’appartamento di un 48enne, si è fatto aprire la porta e gli ha puntato contro un coltello da cucina. L’aggredito è riuscito a disarmare l’aggressore, riportando comunque ferite da taglio guaribili in dieci giorni. I militari arrivati sul posto hanno sequestrato il coltello e accertato l’accaduto dopo aver ascoltato i testimoni. Per il 65enne è scattata la denuncia per lesioni aggravate.