Tamponamento in superstrada, due feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 di ieri tra gli svincoli Tolentino Ovest e Belforte in direzione monti, immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato le due persone al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in codice giallo.