È in programma venerdì sera alle 21.30 nella casetta antistante il “Formaggino” la seconda assemblea generale dei residenti del quartiere Foro Boario.

L’assemblea dello scorso 24 marzo era stata utile per fare il punto della situazione: diverse istanze erano state raccolte e inserite in un documento consegnato all’amministrazione comunale per verificare gli interventi e le progettualità in essere. Stavolta si andrà avanti su quella linea già tracciata.

Coordineranno la serata il presidente del consiglio di quartiere Gianni Principi, la vice Sara Uguccioni e i consiglieri Michela Cesari, Francesco Fineschi, Orietta Leonori, Matteo Paciaroni, Lorenzo Picotti, Venanzio Picotti, Luca Pottetti, Barbara Tizi e Luigi Uguccioni.