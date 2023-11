Il Lions Club Cluana della presidente Giulietta Bascioni Brattini e la Ens sezione di Macerata con la presidente Maria Evangelista, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, organizzano il “pranzo in silenzio”. «Sarà un’esperienza conviviale semplice, un momento in cui le parole lasciano spazio al silenzio e il silenzio darà l’opportunità di sperimentare un’altra forma di comunicazione», si legge nella nota degli organizzatori. L’appuntamento è in programma per domenica 3 dicembre all’hotel la Foresteria all’Abbadia di Fiastra.