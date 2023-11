La magia della rassegna “A teatro con mamma e papà” organizzata da Compagnia della Rancia / RanciaVerdeBlu, con un cartellone di appuntamenti pomeridiani e di matinée per gli istituti scolastici della città e della provincia, torna domenica 26 novembre con Ulisse e la Luna. L’appuntamento è al teatro Vaccaj alle 17. Sul palco la a storia del particolare viaggio di un bambino che – partendo dal seminterrato in cui vive – attraversa un altissimo palazzo in cerca del cielo. La compagnia umbra Fontemaggiore torna a Tolentino, dunque, con il viaggio di un bambino che riesce a trovare dentro di sé una briciola di coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare un palazzo che in fin dei conti è un po’ come la vita. Biglietti in vendita su www.vivaticket.com Nei giorni di rappresentazione, alla biglietteria del teatro Vaccaj dalle 16. Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – [email protected]