Rivoluzione del piano di sosta, insorgono i residenti di via Vela, Mazzini, Asiago e viale Vittorio Emanuele. Gli abitanti di quella zona infatti già lo scorso anno hanno cercato un dialogo per il problema dei parcheggi dopo che la giunta con una delibera ha deciso di consentire la sosta in via Col di lana (che non è a pagamento a differenza di tutti gli stalli della zona) solo ai residenti di quella via. Ne è nato un problema per diverse famiglie che si sono ritrovate a non trovare posto o a lasciare l’auto a diversi chilometri di distanza per il disbrigo delle attività quotidiane.

Da qui lo sconcerto per la nuova proposta e soprattutto per non aver interpellato anche i residenti di quelle vie che da mesi chiedono incontri e confronti: «Siamo negativamente sorpresi dall’iniziativa del sindaco e della giunta comunale di organizzare una riunione per il problema dei parcheggi senza tener conto della necessità di invitare nei modi dovuti i residenti di queste vie al fine di favorire la più ampia partecipazione – spiegano in una nota i referenti dei residenti Enrica Chiarastella, Marsilio Marsili e Alessandro Mazzaferro – quanto sopra è avvenuto nonostante le proteste, le comunicazioni di disappunto con raccolta di firme di un centinaio di persone, le molteplici richieste di confronto, scaturite solamente in un incontro dopo 7 mesi».

E i residenti tornano a chiedere ciò che sostengono da mesi: «Avevamo anche fatto proposte sulla razionalizzazione degli spazi, sul miglioramento della sicurezza, sulla possibilità di creare nuovi spazi a sud di via Della Vela, via Asiago e via Col di lana, aprendo un accesso pedonale, ma dopo mesi dall’incontro e dall’impegno ad approfondire il tema per poi risentirci e confrontarsi, dopo una richiesta di sollecito da parte di una delegazione dei residenti con assicurazione di essere richiamati, dopo una richiesta di intervento anche del difensore civico, ufficialmente coinvolto dai sottoscritti, data la mancata soluzione del problema, è stata organizzata una riunione senza alcun nostro coinvolgimento. Non riteniamo che che questi siano metodi adeguati per amministrare nell’interesse generale, occorre che la comunità si mobiliti con spirito civile per superare questa distorsione della politica cittadina riportandola all’interesse collettivo».