AGGIORNAMENTO DELLE 16,30 – Fileni conferma che «sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine tese a individuare i soggetti che, con l’obbiettivo di rubare una importante quantità di rame, hanno operato un atto vandalico ai danni non solo dell’azienda ma soprattutto degli animali allevati. Il gruppo, che non ha comunicato l’accaduto per ovvi motivi di riservatezza rispetto alle indagini in corso, – conclude la società – si augura che l’attività degli inquirenti possa portare presto all’individuazione e all’arresto dei malviventi».

***

A caccia di oro rosso, i ladri fanno strage di polli: oltre 240mila esemplari trovati morti. E’ successo nello stabilimento Fileni di via Piandelmenico a Jesi. A denunciare l’accaduto ai carabinieri l’azienda, una delle principali del settore in Italia, con sede a Cingoli.

I fatti risalgono a una ventina di giorni fa, ma se n’è avuta notizia solo in queste ore. I malviventi, probabilmente una banda specializzata in questo tipo di furti, aveva messo nel mirino il rame presente nella maxi struttura con 16 capannoni destinati all’allevamento tradizionale e biologico. Per evitare di rimanere folgorati hanno staccato la corrente, mandando fuori uso l’impianto di ossigenazione e areazione di due capannoni. Uno di questi capannoni, destinati al bio, era ancora vuoto. Nell’altro invece c’erano circa 240mila polli, che senza ossigeno, sono morti praticamente di asfissia. I ladri sono comunque riusciti a rubare diversi cavi di rame, prima di darsi alla fuga. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso e fondamentali saranno le immagini delle telecamere presenti nello stabilimento.

(redazione CM)