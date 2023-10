Bruciano sterpaglie, divampa un incendio in contrada Rotondo in un campo vicino all’impianto di depurazione. L’incendio si è sviluppato verso le 15 di questo pomeriggio, in un campo in zona Rancia che si trova vicino all’impianto di depurazione della Assm.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi sul posto. Il timore era quello che le forti raffiche di vento che sferzano da ore il Maceratese potessero espandere le fiamme e interessare l’impianto. Il tempestivo arrivo dei pompieri, già pesantemente impegnati in tutta la provincia per i danni causati dal vento, ha evitato il peggio. Alle 17 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. Le cause che hanno portato al divampare dell’incendio sono in fase di accertamento.

(Fr. Mars.)