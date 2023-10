Tamponamento tra tir in superstrada

Tamponamento tra due mezzi pesanti lungo la superstrada all’altezza di Belforte. E’ successo intorno alle 17,10 di oggi pomeriggio. Lungo il tratto in direzione mare si sono scontrati due mezzi pesanti e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Il conducente del mezzo che ha tamponato il tir che lo precedeva è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Macerata. Non è grave. A causa dell’incidente il tratto si può percorrere solo sulla corsia di sorpasso. Si sono formate file da Caldarola.