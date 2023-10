Nel 2022 la Valsa Group Modena in Sardegna, quest’anno la Gas Sales Piacenza dei tanti ex (Leal, Simon, Lucarelli e Ricci) in Piemonte. Ancora un’emiliana in semifinale di Supercoppa per la Lube Civitanova. Domani, martedì 31 ottobre (alle 20,30 con diretta Rai Sport, Vbtv e Radio Arancia), i cucinieri affronteranno i piacentini al Biella Forum per un posto nella Finalissima del primo trofeo stagionale griffato Del Monte®, sfuggito al tie break nell’ultima edizione al culmine di in una resa dei conti incerta e combattuta contro i Block Devils. L’eventuale finalissima, contro la vincente della sfida tra Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, andrebbe in scena mercoledì 1 novembre alle 17 sullo stesso campo.

In campionato gli emiliani conducono la classifica con 6 punti all’attivo in coabitazione con Perugia e vengono dall’impresa esterna con il massimo scarto centrata a Milano contro l’Allianz. I marchigiani si sono sbloccati domenica in Veneto, nella seconda giornata, mettendo in cascina i primi tre punti della propria Regular Season grazie a un’affermazione ottenuta in tre set a Padova. La Gas Sales partecipa per la prima volta alla competizione con entusiasmo e tanta voglia di bissare la due giorni perfetta di Coppa Italia 2023. La Lube, finalista nel 2022, insegue la sua quinta Del Monte® Supercoppa per rompere il digiuno lungo nove anni dopo i trionfi datati 2006, 2008, 2012 e 2014. L’ultimo centrato al tie break a Brindisi proprio contro una rivale di Piacenza, la Copra. Le squadre si sono confrontate 8 volte: la Lube ha vinto in 7 occasioni, i rivali si sono aggiudicati 1 match.

«Il primo trofeo stagionale è alle porte e vede in lizza quattro squadre ben attrezzate che ci tengono a ben figurare e ambiscono a centrare l’obiettivo – dice coach Chicco Blengini – . Siamo all’inizio e questa kermesse non indicherà i valori assoluti o il potenziale delle singole squadre nell’annata 2023/24, ma si tratta di una manifestazione stimolante ed è bello poter partecipare perché altre rivali di valore non sono riuscite a qualificarsi. Questo ci dà la misura di ciò che di buono abbiamo realizzato nella passata stagione per staccare il pass e beneficiare della chance. La possibilità di vincere un trofeo aggiunge interesse e attesa».

Parlano i due capitani- Luciano De Cecco (Palleggiatore Cucine Lube Civitanova): «Siamo un po’ indietro perché il gruppo è al completo da pochi giorni, ma questo discorso interessa anche altre squadre. Non riusciremo ancora a esprimere la nostra pallavolo, ma daremo tutto in campo per onorare il primo trofeo stagionale provando a dire la nostra. A caccia del trionfo ci sono tutti collettivi di qualità. In Semifinale ci attende una sfida impegnativa con Piacenza, un team che gioca bene e non ha cambiato quasi nulla nel corso dell’estate. Dopo la vittoria della Coppa Italia gli emiliani si sono resi protagonisti di un finale di stagione notevole coronando un bel percorso di crescita e lottando per il vertice».

Antoine Brizard (Palleggiatore Gas Sales Bluenergy Piacenza): «È la prima Supercoppa che gioco in Italia, è un bell’evento e speriamo di divertirci. Sarà piacevole ed emozionante prendere parte al primo trofeo della stagione. Veniamo da un buon avvio di campionato, ma ora dobbiamo solo pensare alle gare che verranno. La Lube è una squadra difficile da affrontare perché gioca una buona pallavolo. Il tema della nostra stagione deve essere concretezza e continuità di rendimento, dimenticando gli alti e bassi dell’anno scorso, quando calavamo parecchio dopo aver subito un paio di punti. Ora dovremo essere bravi a rimanere cinici per tutti i set come nelle due prime gare di SuperLega».

La storia della Lube Civitanova nella Supercoppa italiana – La semifinale con Piacenza sarà la sedicesima volta dei cucinieri in Supercoppa Italiana, trofeo che il club biancorosso ha conquistato in 4 occasioni (2006, 2008, 2012 e 2014). La prima apparizione della Lube nella resa dei conti per il trofeo risale al 2001, quando ad Agrigento la squadra allora allenata da Roberto Masciarelli venne sconfitta per 3-0 dalla Sisley Treviso. Cucinieri battuti dai veneti anche alla seconda occasione, datata 2003 (la gara si giocò a Ravenna), mentre nel 2006 i biancorossi, allenati da Ferdinando De Giorgi, da neo campioni d’Italia conquistarono il trofeo battendo a Pesaro la Bre Banca Cuneo, per 3-1. La seconda Supercoppa finita nella bacheca è quella del 2008: a Firenze, i cucinieri sconfissero gli allora tricolori di Trento per 3-0. Nel 2009, a Frosinone, la Cucine Lube si arrese al tie break al cospetto dei campioni d’Italia di Piacenza. Pronto ritorno al successo nel 2012 a Modena, quando i biancorossi si imposero su Trento (vincitori della Coppa Italia 2012) al tie break. Nel 2013, di nuovo contro Trento, arrivò un netto stop per 3-0 in Trentino. A distanza di un anno, nel 2014, la Cucine Lube campione d’Italia alzò al cielo la Supercoppa per la quarta volta e, per ora, ultima. Decisiva la vittoria al tie break con la Copra Piacenza a Brindisi.

Dal 2016 il trofeo è messo in palio con la formula a 4 squadre partecipanti in base ai risultati della precedente stagione. Dall’avvento del nuovo format, i biancorossi non sono più riusciti a conquistare la Supercoppa pur andandoci vicino. Nel 2016 battuta di arresto in Semifinale contro Perugia (1-3) nella Final Four di Modena, nel 2017 all’Eurosuole Forum di Civitanova sconfitta in Finale ancora con Perugia (1-3) dopo il successo in Semifinale su Modena. Nel 2018 a Perugia i biancorossi sono eliminati in Semifinale proprio da Modena (2-3), nel 2019 (ancora in campo a Civitanova) altro stop in Semifinale e sempre per mano dei gialloblù emiliani (1-3). Nel 2020 formula innovativa con semifinali di andata e ritorno: la Cucine Lube manca di un soffio la vittoria del trofeo. Vincitori con Trento al Golden Set, nella Finale dell’Agsm Forum con Perugia i biancorossi vedono sfuggire la presa sulla coppa al tie break. Approccio troppo morbido nella Semifinale secca del 2021, persa 3-1 in casa con Monza. Grande prova nella Semifinale 2022 in Sardegna contro Modena (3-0), ma epilogo sfortunato al PalaPirastu nella resa dei conti terminata al tie break contro Perugia.