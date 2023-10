Investita da un’auto mentre sta attraversando la strada con in braccio il nipote di quattro mesi, nonna di 60 anni soccorsa dall’eliambulanza e trasportata a Torrette, il piccolo portato all’ospedale di Macerata. E’ successo intorno alle 10,40 in via Sandro Pertini a Tolentino.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e stabilire la dinamica di quanto accaduto, un’auto con al volante una donna stava percorrendo la provinciale nella zona industriale all’altezza della concessionaria Auto Vagni quando ha centrato la 60enne che stava attraversando la strada con il bimbo in braccio.

Immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure del caso a nonna e bambino e allertato l’eliambulanza, atterrata nei pressi del luogo dell’incidente. La nonna, rimasta cosciente, è stata trasportata dall’elicottero all’ospedale di Ancona con un trauma cranico mentre il bambino è stato accompagnato al pronto soccorso di Macerata per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi.

(Fra. Mar.)