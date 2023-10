Con una cerimonia semplice ma partecipata, stamattina in piazza della Libertà a Tolentino, è stato consegnato ufficialmente e benedetto da don Marco Petracci, il nuovo veicolo acquistato dal Comune con il contributo della Fondazione Carima, che sarà utilizzato per le attività dell’Ufficio Servizi Sociali. Si tratta di un Opel Movano a nove posti di colore bianco, dotato di uno specifico allestimento per il trasporto di disabili. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, l’assessora alle Politiche sociali Elena Lucaroni, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj oltre a diversi cittadini tra cui i ragazzi e le ragazze del CentroArancia e di ProssimaMente.

«La Fondazione Carima – ha spiegato il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – ha accolto l’istanza dell’assessorato ai Servizi Sociali poiché ha colto il reale e urgente bisogno di questo mezzo al fine di dare prosecuzione a importanti attività finalizzate all’autonomia delle persone con disabilità e altresì a sostenere adeguatamente le loro famiglie. Le tematiche dell’integrazione e dell’inclusione sono difatti da sempre molto care al nostro ente, come si può evincere dalle numerose iniziative che sono state sostenute negli anni con l’obiettivo di dargli piena realizzazione».

«La nostra intenzione primaria – hanno ricordato il sindaco e l’assessora Lucaroni – è quella di utilizzare questo nuovo automezzo dotato di pedana per il trasporto dei disabili per favorire gli spostamenti e quindi i corsi di coloro che frequentano il CentroArancia e ProssimaMente che potranno essere trasportati da casa e viceversa alla sede dello stesso centro, ma che potranno anche facilmente e comodamente raggiungere i luoghi dove svolgono le loro molteplici attività. Ogni giorno, in media, vengono percorsi 200km sulle strade di un territorio piuttosto esteso, che va da Pollenza, Urbisaglia e Petriolo alle campagne di Tolentino, e di conseguenza i mezzi in dotazione sono portati più velocemente all’usura. Avere un pulmino nuovo, sicuro e pienamente funzionale è fondamentale per le attività del centro, anche per poter lavorare sull’autonomia, sulla realizzazione dei desideri dei ragazzi e per garantire un sostegno necessario alle famiglie. Con la dotazione del nuovo mini van potrà anche essere garantita una più vasta gamma di attività, esperienze, uscite, gite e quant’altro possa andare ad incrementare una reale inclusione ed emancipazione delle persone disabili, con conseguente innalzamento della loro qualità di vita e indirettamente anche di quella dei loro familiari. Beneficiari del progetto, oltre ai ragazzi del CentroArancia e di ProssimaMente, saranno anche tutte quelle persone, principalmente giovani e anziani, che ne faranno richiesta attraverso associazioni del Terzo Settore o sportive per eventuali gare e/o attività di svago e socializzazione. Se non utilizzato, infatti, il pulmino verrà messo a disposizione per soddisfare le richieste delle tante realtà del territorio che fino ad oggi sono rimaste inevase. Ci sia consentito di ringraziare – hanno concluso sindaco e assessora – la Fondazione Carima, che ha accolto favorevolmente il nostro progetto finanziandolo, nelle persone del presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, della ex presidente Rosaria Del Balzo Ruiti e del segretario generale Gianni Fermanelli, nonché il componente dell’Ufficio di staff del sindaco Stefano Servili, che con grande sensibilità e attenzione ha contribuito alla concretizzazione del progetto stesso e ha costantemente seguito tutto l’iter fino al finanziamento e all’acquisto dell’automezzo».