di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni, video Gabriele Censi)

«Siamo privati ma a noi interessa la salute». L’ad Enrico Falistocco ha usato queste parole per descrivere l’attività del Gruppo Fisiomed, poco prima di tagliare il nastro del nuovo quartier generale in via Papa Giovanni XXIII a Sforzacosta, frazione di Macerata.

Tantissimi gli intervenuti alla cerimonia inaugurale, una vera festa, con palco, musica, palloncini, aperitivo buffet curato dallo chef Peppe Giustozzi. Presenti tanti sportivi, in prima fila gli atleti della Pallavolo Macerata che vantano ormai da anni una collaborazione con il centro. Ma anche Maria Chiara Cera, campionessa mondiale di nuoto. Proprio dallo sport è partita Fisiomed, come ha ricordato Falistocco: «Siamo al fianco dello sport che è prevenzione ed è scuola di vita». Ha quindi ricordato, davanti alle tante autorità presenti l’evoluzione negli oltre due decenni di attività: «Non volevamo dire di no a chi ci chiedeva servizi aggiuntivi, così oggi siamo arrivati a questo punto. Questa nuova sede comprende 1.600 metri quadri in un ambiente accogliente, ci sono ambulatori specialistici e diagnostici, la parte amministrativa ma anche una sala operatoria che presto andrà in funzione».

«La salute è un servizio sociale per tutti – ha concluso – la mia ambizione personale è ottenere un riconoscimento di benemerenza per la salute e in questo è coinvolta la mia squadra che è anche una famiglia e ha consentito tutto questo».

In linea il direttore sanitario Gianfranco Bonfili: «Noi non facciamo concorrenza al pubblico, interveniamo dove il pubblico non riesce perché non può arrivare ovunque ma senz’altro in alcuni casi deve essere pronto e rispondere, come nelle urgenze. In quel caso non può essere il privato a soddisfare le esigenze del malato»

Entusiasta il saluto del sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli che ha esaltato l’importanza dell’affiancamento tra pubblico e privato: «I cittadini hanno bisogno di servizi e di vicinanza e in questo l’imprenditoria deve essere vicina al pubblico».

«Questo polo è un atto di coraggio – ha detto il consigliere regionale e vice presidente della commissione Sanità Romano Carancini – è un esempio di buona sanità territoriale e di comunità».

Ha sottolineato l’importanza di tempestività e umanità Rosaria Del Balzo, presidente della Croce Rossa: «Ogni cittadino, nei momenti critici, deve avere la possibilità di una risposta immediata e adeguata tecnologicamente».

Al termine della cerimonia, condotta dal giornalista Rai Paolo Notari, la visita nei rinnovati locali e il pomeriggio di porte aperte a maceratesi, curiosi e interessati.

Qui sotto le foto di Federico De Marco sull’open day di oggi pomeriggio: